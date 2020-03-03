شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأربعاء، طقسا دافئا نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

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وهناك شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق على شمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، كما يتوقع الخبراء رياحا معتدلة على كل الأنحاء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون: القاهرة «12– 28»، الإسكندرية «11– 24»، قنا «12- 30»، الأقصر «13- 32»، أسوان «14 – 32».