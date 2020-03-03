شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، وزير خارجية البحرين الذي سلمه رسالة من ملك البحرين، حمد بن عيسى.

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وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ ارتكازًا على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته الكبيرة على الساحة الدولية.

وقال راضي إن الرئيس رحب بوزير الخارجية البحريني، طالبًا نقل التحيات إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ومشيدًا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، مع تأكيد حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية.