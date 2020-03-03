شكرا لقرائتكم خبر عن التوقف عن السلام والتقبيل.. 15 إجراء ونصيحة للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في 50 دولة حول العالم، زادت المخاوف من هذا الفيروس الغامض، الذي لم يستدل على علاج فعال له حتى الآن، ولا توجد إلا بعض الإرشادات الوقائية التي تساعد على الوقاية من الفيروس التاجي.

وتستعرض «المصري اليوم» في التقرير التالي طرق الوقاية المنزلية من فيروس «كورونا»:

1- تعقيم الأسطح والأرضيات بشكل دوري:

تحتاج الأسطح والأرضيات في المنزل للتعقيم دائمًا بمعقمات، أو بدائل طبيعية لها، مثل الخل والليمون، وذلك من أجل التخلص من الفيروسات التي نجلبها من خارج المنزل، مثل الأحذية والحقائب وغيرها التي تكون محمّلة بكثير من الفيروسات.

2- غسل الألعاب والمتعلقات الشخصية:

مع الحركة الدائمة، يمكن أن يعلق بالملابس كثير من الأتربة والبكتيريا والفيروسات يوميا، وخاصة الحقائب وألعاب الأطفال، لذلك يجب تعقيمها دائما، وذلك بوضع كوب خل في غسالة الملابس، أو غلي المتعلقات الشخصية بدرجة حرارة مرتفعة قبل استخدامها، لضمان القضاء على الجراثيم.

3- العزل الذاتي:

إذا شعرت ببعض الأعراض، فيجب عليك البقاء في المنزل 14 يومًا، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة، وعدم الذهاب إلى المناطق العامة، مثل الحدائق أو المتاجر ووسائل النقل العام، أو استخدام سيارات الأجرة.

4- المتعلقات الخاصة:

إذا كنت تشترك في المنزل مع أشخاص، فابق في غرفة منفصلة جيدة التهوية، إذا كنت تستخدم حمامًا مشتركًا، فيجب عليك تنظيفه قبل وبعد الاستخدام، واستخدام منشفة منفصلة.

5- الطعام:

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إذا كنت تشارك مطبخًا، فحاول عدم استخدامه عندما يفعل الآخرون، وتناول الطعام في غرفتك، وارتدِ قناعًا للوقاية.

وقدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من النصائح البسيطة للمساعدة في الوقاية من فيروس «كورونا»:

1- الإكثار من تناول اليوسفي والبرتقال.

2- الحرص على تناول طبق السلطة الخضراء المضاف إليه الليمون والخل يوميًا.

3- تناول ملعقة عسل نحل صباح كل يوم، مع التزام مرضى السكر بأدويتهم وانتظامهم في العلاج.

4- تناول ملعقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميًا.

5- الحرص على غسل اليدين والفم بالماء والصابون قبل وبعد جميع الوجبات.

6- الابتعاد نهائيا عن تناول أي أطعمة ومشروبات من الباعة الجائلين في الشوارع.

7- عدم استخدام أي أدوات شرب أو طعام بالاشتراك مع الآخرين.

8- الاحتفاظ دائما بمناديل ورقية تستخدم للسعال أو العطس، ويتم التخلص منها بطريقة صحية.

9- الحرص على التهوية الجيدة جدًا في المنازل والمكاتب ووسائل المواصلات والفصول الدراسية.

10- التوقف عن عادة كثرة السلام والتقبيل للكبار والصغار.