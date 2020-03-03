شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تعلن آخر موعد لتلقي طلبات التدريب الفندقي للإناث بمكافأة 1000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات راغبي التدريب الفندقي للإناث مجانا، وبمكافأة قدرها 1000 جنيه كبدل انتقال للمتدربة، وذلك للتدريب على الأعمال الفندقية (مطبخ، وسرفيس، وغرف)، وذلك حتى 10 مارس الجاري.

وقال الوزير- في بيان اليوم- إن التدريب يتم بفندق انتركونتننتال سيتي ستارز مدينة نصر، لمدة 3 شهور، بمعدل 6 أيام أسبوعيا، مؤكدا أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الفتيات لسوق العمل، وتمكينهن في المجتمع في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة.

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من جانبه، قال ناصر فضلى المدير الإقليمي لإدارة الموارد البشرية لمجموعة فنادق انتركونتيننتال في مصر وإفريقيا، إنه يشترط في المتدربة أن تكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى، ومن حاملي المؤهلات العليا أو المتوسطة، والسن من 18 إلى 30 سنة.

وأوضح فضلي أنه يتم تقديم الطلبات مرفقة بالسيرة الذاتية، ولا تزيد على صفحة واحدة، وصورة البطاقة، والمؤهل، وذلك بمقر الوزارة (3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر)، من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة إلى أن وزارة القوى العاملة كانت قد أطلقت وحدة بالديوان العام لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاسة الوزير وعضوية اثنين من الشخصيات العامة، والخبراء، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة.