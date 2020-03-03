شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدر هاشتاج «‫#‏وزيرة_الصحة_انقذي_البري_خالد» «تويتر».. الوزارة تتحرك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بسرعة التواصل الفوري مع والد الطفل «البري خالد» والذي ناشد الوزيرة سرعة إجراء جراحة قلب عاجلة لطفله الذي يبلغ من العمر سنة و10 أشهر.

وتعود القصة لانتشار هاشتاج عبر موقع التدوين «تويتر»، يطالب الوزارة بسرعة إنقاذ البري لإجراء عملية في القلب تحت هاشتاج #وزيرة_الصحة_انقذي_البري_خالد.

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وأوضح «مجاهد» أن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة والسكان تواصل مع والد الطفل، الذي أعرب عن سعادته لسرعة الاستجابة لحالة طفله، ووجه الشكر لوزيرة الصحة، التي أمرت بإرسال إسعاف مجهز لنقل الطفل «البري» إلى مستشفى أطفال مصر والبدء فورًا في علاجه .

وتابع أن وزيرة الصحة شددت على سرعة الاستجابة الفورية لاستغاثات المواطنين، والعمل على حلها على الفور وتقديم تقرير يومي لها لمتابعة الحالات.