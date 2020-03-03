شكرا لقرائتكم خبر عن وصول «هدية مصر للشعب للصيني» إلى مطار بكين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عبر «فيس بوك»، صور وصول شحنة المستلزمات الطبية والوقائية التي أرسلتها مصر لدولة الصين، والتي رفعت شعار «هدية مصر للشعب للصيني». وكانت وزيرة الصحة، هالة زايد قد توجهت إلى الصين، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لنقل رسالة تضامن للشعب الصينى على خلفية تفشى «كورونا» بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة المرض مع تسليم الشعب الصينى هدية من الرئيس تضم مستلزمات طبية وفور وصول وزيرة الصحة إلى الصين خضعت للفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين. Advertisements

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