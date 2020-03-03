شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: زيارة «هالة زايد» للصين تمتد حتى نهاية الأسبوع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، زيارتها للصين بتكليف رئاسي، والتقت عددًا من المسؤولين الصينين للاطلاع على آخر مستجدات الموقف لمواجهة فيروس «كورونا»، وطرق التعامل والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، ومن المقرر أن تمتد زيارة وزيرة الصحة إلى الصين حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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وخضعت وزيرة الصحة عند وصولها إلى الصين للفحص والإجراءات الوقائية في مطار بكين، وكان في انتظارها السفير المصري في الصين محمد البدري، وتوجهت فور وصولها إلى مقر البرلمان الصيني بالعاصمة بكين يرافقها السفير المصري في الصين.

كما التقت رئيس البرلمان الصيني ورئيس الصليب الأحمر بمقر البرلمان الصيني، وهو ما وجه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الزيارة ومساندة الشعب الصيني واللفتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.

كما قام القائم بأعمال وزير الصحة الصيني، رئيس اللجنة الوطنية للصحة، أثناء استقباله الدكتورة هالة زايد وتقديمه عرضًا للجهود المبذولة والإجراءات الوقائية من الجانب الصيني لمواجهة «كورونا»، بتسلم بوليصة الشحن الخاصة بهدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الطبية، فيما منح الدكتورة هالة زايد الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة «كورونا».