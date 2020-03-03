شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن قليوب لمدة 4 ساعات الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب، الأربعاء، من الساعة التاسعه صباحآ وحتى الساعة الواحده ظهرآ لتغير محابس 500 مم وصيانة المروق رقم 1 بالمحطة المرشحه بكوم أشفين. وأهابت الشركة في بيان، الثلاثاء، بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير أحتياجتهم من المياه خلال فترت الأنقطاع. واعلن المهندس مصطفي مجاهد، رئيس الشركة، انه سيتم توفير سيارات مياه صالحه للشرب بالمناطق المتأثره، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 01200288880.

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