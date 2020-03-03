شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الغياب».. محافظ الشرقية يُحيل مدير مدرسة للتحقيق ويجازي 12 من العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مدير مدرسة الفرايحة الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأولاد صقر، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، لعدم متابعته لسير انتظام العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى تركه سجل الحضور والانصراف بدون التسديد أمام العاملين المتغيبين اليوم.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للمدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

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قام المحافظ بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف، وتبين عدم تواجد 12 من العاملين بالمدرسة وعدم التسديد أمامهم بالغياب، ليوجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مدير المدرسة والعاملين المتغيبين.

كما قام محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمدرسة الفرايحة الفنية التجارية لمتابعة سير العمل بها والتأكد من انتظام العملية التعليمية وتواجد هيئة التدريس بمقر عملهم لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا على وكيل أول وزارة التربية والتعليم باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لتحقيق الانضباط في العمل وتحسين مستوى المنظومة التعليمية.