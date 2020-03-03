شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يُقيل رئيس مركز الواحات البحرية لـ«تقصيره في عمله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، إقالة رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، رضا قويطة، لتقصيره في أداء عمله.

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وقال المحافظ، في تصريحات، إنه قرر إلحاق رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي للعمل بديوان عام محافظة الجيزة بوظيفة تناسب درجته الوظيفية، وتكليف صبري عبدالله شاكر، للقيام بأعمال رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

وأضاف أن أحد معايير تقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن هو إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإجراء خطوات متقدمة في ملف التصالح بمخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، والاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها، ورفع كفاءة النظافة بالشكل الذي يرضي المواطنين.

وشدد على أنه لن يتوانى عن إنهاء تكليف أي مسؤول بالمحافظة يثبت تقصيره في أداء عمله وخدمة المواطن.