شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نتائج سلبية لـ 5 حالات مشتبه فى إصابتها بكورونا بحميات العباسية وشبين وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس"كورونا"، تلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بدخول 5 حالات لمصريين، قادمين من الخارج، إلى مستشفيات حميات العباسية وحميات شبين الكوم وحميات كفر الشيخ، ببعض الأعراض، والاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا، وعقب إجراء التحاليل المعملية لهم جاءت جميع النتائج سلبية.

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