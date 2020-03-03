شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: فحص السياح وطاقم خدمة السفن قبل وصولها لمحطات الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها من جانب الوزارة لإخضاع الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية، إلى الخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك فى إطار متابعة رئيس الوزراء على مدار الساعة للإجراءات التى تتخذها الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19).

وسلط وزير النقل، الضوء على إجراءات ميناء الإسكندرية، باعتباره أهم الموانئ المصرية والأكثر استقبالاً لرحلات الركاب، حيثُ استقبل الميناء مؤخراً سفينة سياحية مالطية قادمة من اليونان، وعلى متنها 629 سائحاً من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 400 فرد.

وأوضح الوزير، أن السفينة خضعت لكافة الإجراءات بإشراف مباشر من الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، يرافقه اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء والمختصين، حيث شدد الربان شاهين على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لاستقبال السفينة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" .

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وأضاف الوزير، أنه تم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي، قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، وتم إختبارهم بجهاز قياس الحرارة عن بعد، والتأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.

وأكد وزير النقل أن السفينة سوف تقوم بعدد 5 رحلات منتظمة في الفترة من 2 إلى 30 مارس الجاري وما تم اتخاذه من إجراءات سوف يتم كل مرة بدقة وسرعة، بحيث يتم تفويج السائحين بيسر وأمان .