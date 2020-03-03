رسالة من ملك البحرين للرئيس السيسي: تقديرنا بالغ لدور مصر المحوري تحت قيادتكم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس صباح اليوم وزير خارجية البحرين، الذي سلم الرئيس رسالة من ملك البحرين حمد بن عيسى، تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ارتكازاً على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته الكبيرة على الساحة الدولية. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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