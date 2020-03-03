شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت للطلبة الصينيين بجامعة القاهرة: وضعنا خطة شاملة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رسالة دعم ومساندة شديدة الوضوح أثناء لقائه بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس الصينيين الذين يدرسون بكلية الآداب للاطمئنان عليهم، كما شهد جانبًا من محاضرات تعليم اللغة العربية للصينيين بكلية الآداب ومعهد كونفوشيوس، والتقط بعدها الصور التذكارية مع الطلاب وهيئة التدريس وقدم لهم الورود.
وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن البشرية على مدار تاريخها تقابل أنواعًا عديدة من الفيروسات وهذا يعد أمرًا طبيعيًا منذ أن وجد الإنسان على الأرض، مؤكدًا دعم دولة وشعب الصين في مواجهة خطر فيروس كورونا.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، للطلاب الصينيين، أن الجامعة وضعت خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أكد لهم حرص الجامعة على الانفتاح الفكري مع كل الثقافات والحضارات وبخاصة دولة الصين التي تعد من أهم وأقدم الحضارات، وقال: نحن نقف معكم جنبًا إلى جنب لمواجهة هذا الفيروس اللعين ولن يعطلنا شيء عن مساندتكم ودعمكم.
وأشار الدكتور الخشت، إلى سعادته بحرص طلاب الصين على الدراسة بجامعة القاهرة بهذا العدد الكبير، ومحبتهم للحياة في مصر قائلًا: نحن نحبكم بقدر حبكم لمصر، وأنتم أبناؤنا ولكم كل حقوق الأبناء علينا. ودعاهم للاندماج في كافة الانشطة الثقافية والعلمية والفنية بالجامعة.
كان معهد كونفوشيوس النموذجى بجامعة القاهرة، كشف عن قيام مدرسى المعهد بجمع التبرعات فيما بينهم إثر تفشى الالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد بين الكثير من الصينيين، وذلك لمساندة الصين ، حيث تمكنوا من جمع التبرعات وإرسالها إلى جمعية ووهان الخيرية، وبلغت تبرعاتهم 6600 يوان صينى.
وفى نفس السياق ، تم اصدار مجموعة من الإرشادات والتعليمات إلى طلاب مصر المتواجدين فى الصين من معهد كونفوشيوس اللذين حصلوا على منح للسفر للصين للدراسة الفصل الدراسي الثاني للوقاية من فيروس كورونا
والتى تتمثل فى :
1- يرجى الحصول على المعلومات الخاصة بالوضع الحقيقي لڤيروس كورونا الجديد من خلال الموقع الرسمي للجنة الصحية الوطنية الصينية فقط، فهى الجهة الوحيدة التي يمكن من خلالها معرفة كل المعلومات الدقيقة والصحيحة، ويرجى الابتعاد عن الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2- ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية بدقة شديدة، ومراعاة غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامات الخاصة بالعمليات أو المشار إليها في كل إعلانات الوقاية، وعدم الخروج إلا للضرورة، والابتعاد تماما عن أي أماكن للتجمعات.
3- على الطلاب الذين حصلوا على منح للسفر إلى الصين في الفصل الدراسي الثاني، مراجعة المعهد باستمرار لمتابعة كافة التحديثات.
4- يرجى من أبنائنا في الصين ضرورة متابعة التواصل معنا باستمرار، لنطمئن عليكم باستمرار.
5- في حالة شعور أحد الطلاب بأي أعراض للبرد من رشح أو سعال أوحمى، عليه التوجه مباشرة إلى الإدارة الطبية بالجامعة التي يدرس بها، أو الاتصال برقم الإسعاف الصيني 120.
6- في حالة حدوث أي أمر طاريء يرجى سرعة الاتصال بالسفارة المصرية ببكين، أو القنصلية المصرية بشنغهاي.
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