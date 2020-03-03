شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة:5 حالات أجانب مشتبه فى إصابتهم بكورونا بحميات إمبابة..والنتائج سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقريراً من وزارة الصحة والسكان، يُفيد بدخول 5 حالات لأجانب مشتبه في إصابتهم بالفيروس، مستشفى حميات امبابة، وعقب إجراء التحاليل المعملية لهم جاءت جميع النتائج سلبية.

وكانت الحكومة قد دشنت موقع إلكترونى توعوى عن فيروس الكورونا، تحت مسمى www.care.gov.eg ، يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.

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وتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار اليها، مع التأكيد على قيام كل وزير أو رئيس جهة باتخاذكافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين به