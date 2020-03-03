شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لأكثر من 400 استغاثة وتلبية الاحتياجات من الأدوية غير المتوفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً يرصد جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضي، حيث تمت الإشارة إلى الحالات التي تم رصدها بالصحف والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكاتب خدمة المواطنين، وكيفية التعامل مع هذه الحالات.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أن الجهود المبذولة من لجنة الاستغاثات الطبية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية لكافة المواطنين وعلاجهم علي نفقة الدولة، والتي أصبحت ملموسة في الآونة الأخيرة، وتوجها البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى، تباعا فى المحافظات.

وأضاف أنه تم رصد والاستجابة لأكثر من 400 استغاثة، تنوعت ما بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وجراحات العيون وزراعة القرنية، والامراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية.

وأضاف: تمت تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث؛ حيث تم التواصل معها جميعاً وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها 72 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء جانباً من الاستغاثات التي تلقتها اللجنة ومنها استغاثة من والدة الطفلة " نانسي م." 17 سنة من محافظة الشرقية والتي تعاني من نزيف بالعين والفم والأذن وجميع أعضاء جسدها وتحتاج إلي حقن لوقف النزيف تكلفتها باهظة، وفي هذا الصدد تم التنسيق وتوجيه والدة الطفلة لمدير التأمين الصحي بسندوب دقهلية لعرض الحالة على اللجنة الطبية لديهم، حيث تم استصدار قرار بصرف الحقن المطلوبة مجاناً بناء على بروتوكولات العلاج، وتم أعطاء الطفلة الجرعات المطلوبة بالفعل لوقف النزيف؛ كما تم التنسيق مع ا.د عزة طنطاوي أستاذ الأطفال و أورام الدم بجامعة عين شمس لتوقيع لكشف الطبي على الطفلة، وتم إجراء التحاليل مجاناً للطفلة وجار المتابعة بعد ظهور نتائج التحاليل للتشخيص ووضع خطة العلاج اللازمة.

الاستغاثة الثانية، التى تم استعراضها جاءت من والد الطفلة "جني ع. ح." 6 سنوات، والتى تعانى من مرض الروماتيد وتحتاج الي العرض على أساتذة الروماتيد، حيث تم التنسيق مع مدير مستشفيات جامعة عين شمس وعليه تم استقبال الطفلة وعرضها على المختصين وحجزها بمستشفي الدمرداش لاتخاذ ما يلزم نحو علاجها.

وجاءت استغاثة أخرى من نجلة المريض "أكرم. ص"، تفيد بأن والدها يعانى من سرطان خبيث بالرئة ويحتاج إلي العرض على الأطباء المختصين بأحد المستشفيات المتخصصة بالأورام؛ وعليه تم التنسيق مع مدير مستشفيات جامعة عين شمس، وتم إرسال الحالة للتقييم، وتم الكشف وعمل التحاليل اللازمة واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة.

وتضمن التقرير، استغاثة من نجلة " زينب م. ا.ج " 70 سنة، تعانى من انسداد في شرايين الساق وتحتاج إلى عمل قسطرة علاجية وتركيب دعامات وعليه تم التنسيق والتوجه إلي معهد ناصر واستصدار قرار للعلاج علي نفقة الدولة وعرضها على الاستشارى المختص لتحديد موعد للجراحة وتم حجز المريضة وإجراء الجراحة وخروج المريضة، وسوف تستمر متابعة الحالة طبيا من الاستشاريين فى معهد ناصر، واستغاثة من نجلة "فتحي س. م.خ"، 58 عاماً يعاني من تليف بالكبد بنسبة 85% ويحتاج الي زرع كبد، فتم التنسيق مع عميد معهد الكبد بالقاهرة لعرض الحالة واتخاذ ما يلزم.

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وأشار الدكتور حسام المصرى، إلى استغاثة من أهل مريضة تفيد بأنها تعانى من قئ دموي، وعليه تم التوجه إلى طوارئ مستشفى الدمرداش، وتم تقييم الحالة وحجزها بمستشفى الباطنة بالدمرداش، وتم إعطاؤها العلاجات اللازمة وعمل نقل دم وبلازما وأفاد الطبيب المعالج بأنها تحتاج إلى رعاية مركزة، وتم التنسيق مع مدير مستشفي الدمرداش والعمل على توفير رعاية مركزة بالمستشفي، بالإضافة إلى استغاثة من أهل المريض "محمد ص. ع."، تفيد بأن المريض يحتاج النقل إلى رعاية بمستشفي حكومي وإجراء جراحة قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية فى أقرب وقت ممكن نظرا لحالته الصحية، حيث أنه يعانى من جلطة حديثة نافذة بالشريان التاجى غير مستجيبة لمذيب الجلطات، أدت إلى ضعف بعضلة القلب وارتجاع شديد بالصمام الميترالى، وعلى الفور تم التنسيق مع مدير معهد القلب بإمبابة، وقام د.محمد الحصان باستقبال الحالة بمعهد القلب، وعليه تم نقل الحالة بالإسعاف وحجزها بمعهد القلب وإجراء الجراحة بنجاح .

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء استجاب لذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل بتركيب الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لعدد 16 حالة، ومنها علي سبيل المثال استغاثة المواطن "محمد س.م. " لموقع صدى البلد، لاحتياجه لتركيب أطراف صناعية بقدميه بعد تعرضه لبتر نتيجة مرض السكر، وتم التواصل مع المريض لاستلام التقارير الطبية اللازمة للعرض علي اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تمهيداً لاستصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة.

وفي إطار ما اسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء مع لجنة من كبار اساتذة زراعة النخاع بمصر في شهر نوفمبر لعام 2019 الخاص بدراسة ومناقشة التحديات التي تعوق حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي والعمل على ايجاد حلول سريعة لها لإنقاذ اكتر من 250 حالة سنوياً؛ تم استصدار 4 قرارات من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة " لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي".

وأضاف أنه في ظل التعاون المثمر البناء والشراكة المجتمعية بين لجنة الاستغاثات الطبية و "مستشفي الناس" الخيري بشبرا الخيمة (اكبر مستشفى لعلاج العيوب الخلقية بالقلب في الشرق الاوسط بالمجان) ومع تزايد الاستغاثات الطبية لأطفال يعانون من عيوب خلقية بالقلب؛ فقد تم الاستجابة لجميع الحالات المرضية (بإجمالي 10 حالات ) واجراء العمليات الجراحية فعلياُ لعدد منهم وتحديد موعد اجراء العمليات الجراحية والمتابعة الدورية للحالات الأخرى.

وقال المصري: تتابع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء باهتمام بالغ ظاهرة (التعذيب والعنف ضد الاطفال و الحالات المشردة "بلا مآوي") وانتشارها علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي والتواصل مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتأكيد علي تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة لها، ونقل البعض الي دور الرعاية الاجتماعية ومتابعة الحالة الصحية والنفسية.

ونوّه إلى أن اللجنة تقوم بمتابعة ما ينشر من استغاثات من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لطلب الحضانات والرعايات المركزة و أكياس الدم ومشتقاته، حيث تقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة "137" و بنوك الدم الإقليمية لتوفير ما يلزم في مثل هذه الحالات، وعليه تم صدور عدد (23) قرارا من رئيس مجلس الوزراء للمساهمة في الرعايات والحضانات والحوداث.

وفي اطار تطوير المنظومة العلاجية قام المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الطبية العليا بالإجتماع مع الدكتور مجدى يعقوب (جراح القلب المصرى العالمى)، والدكتور محمد غنيم، استاذ جراحة الكلى والمسالك البولية وأحد رواد زراعة الكلى والمسالك البولية في مصر والعالم؛ وذلك للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية وتطبيقها لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية ودراسة أهم التحديات التي تواجهها لرفع المعاناة عن كاهل المرضي وتقديم أفضل الخدمات الطبية بمصر.