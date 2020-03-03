شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمارك الدخيلة تحبط محاولة تهريب قطع أثرية فرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، برئاسة مصطفي الغرباوي مدير عام جمرك الصادر من ضبط محاولة تهريب كمية من القطع الأثرية بالمخالفه لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، المعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركي رقم ٢٨٩٩ في ٢٠٢٠/٢/١٦ بإسم شركة ج . ك والصنف وفقا للمستندات منتجات خان الخليلى صناعة يدوية بعدد 16 طردا مصدرة اإى إنجلترا، وبالمعاينة الفعلية تبين للجنة الجمركية المكونة من نشأت عثمان مأمور الحركه وحسام نبيل مأمور التعريفة وعصام لبيب مدير الحركة وعزت عبد الرحيم مدير إدارة الحركة، وجود تماثيل من الجرانيت وأواني نحاسية بها رسومات إسلامية وجعارين وتمائم قديمة اشتبهت اللجنة فى أثريتها .

قرر الدكتور ياسر يسري مدير إدارة المنطقة اللوجستية بصادر الدخيلة، عرض القطع على لجنة الآثار برئاسة مدير عام المنافذ الأثرية البحرية بالإسكندرية لبيان أثريتها من عدمه .

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وبالمعاينة قررت اللجنة بعد مناظرة الأصناف، استدعاء لجنة عليا من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالقاهرة، بحضور رضا عثمان مدير جمرك الصادر والتى أفادت بوجود 9 تماثيل أثرية و12 قطعة أثرية وعدد كبير من الجعارين والتمائم والأوانى معظمها أثرية، وترجع إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم، خاصة الدولة الحديثة والعصور المتأخرة.

قرر مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على المنطقة الجمركية الشمالية والغربية العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات .