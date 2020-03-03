شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار كورونا حول العالم 3 مارس.. تعرف على التفاصيل من الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دول عدة حول العالم، تفشي وانتشار فيروس كورونا، والذى بدأ ظهوره في مقاطعة هوبي الصينية وتسبب في وفاة وإصابة الألاف حول العالم.

الخليج 365 يتابع لحظة بلحظة نسب انتشار كورونا وأخر المستجدات فى دول العالم.

ـ منظمة الصحة العالمية تعلن 87137 إصابة بفيروس كورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية في أخر تطورات لفيروس كورونا حول العالم هي 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما في الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)،كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية الى ان هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين ، و(18 حالة جديدة)

الصين

وفى الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين صباح اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي الصيني سجل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، انخفاضا من 202 حالة فى اليوم السابق.وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة فى البر الرئيسى حتى الآن إلى 80151 حالة، وبلغ عدد الوفيات فى البر الرئيسى الصينى 2943 بحلول نهاية الاثنين بزيادة 31 حالة وفاة عن اليوم السابق، وسجل إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس 31 حالة وفاة جديدة منها 24 فى ووهان عاصمة الإقليم.

فيما انخفض النشاط الصناعي في الصين إلى مستويات قياسية الشهر الماضي حيث قالت مجموعة Caixin الإعلامية إن مؤشر مشتريات التصنيع في الصين هبط إلى 40.3 في فبراير منخفضًا عن 51.1 في يناير وهي أقل المعدلات منذ عام 2004، وفقا لما نشرته شبكة سي ان ان الأمريكية.

باكستان

وفى باكستان قال مسؤولون إن باكستان سجلت اليوم الثلاثاء حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى خمسة منذ الأسبوع الماضي، وقال وزير الصحة ظفار ميرزا على تويتر صباح الثلاثاء "لدينا الآن حالة إصابة مؤكدة خامسة بفيروس كوفيد19".وأضاف أن المريض في حالة مستقرة.

كوريا الجنوبية

أعلن مركز تدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى البلاد تجاوز حاجز 5 آلاف حالة، وذلك بعد مرور 43 يوما من تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس فى البلاد يوم 20 يناير، ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المركز إن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 5,186 حالة، بزيادة 374 حالة عن عدد الحالات المؤكدة حتى منتصف ليلة أمس.

وأفاد المركز نسبة السيدات المصابات 3002 حالة أي 62.4% من إجمالي حالات الإصابة ، وارتفعت حصيلة الوفيات من 22 حالة في منتصف ليل يوم الأحد الماضي إلى 29 حالة، حيث تم تأكيد حالة وفاة صباح اليوم في مستشفى جامعة كيه -ميونج في مدينة دايجو، وتجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس، 120 ألف شخص، وجاءت النتائج لـ85,484 شخصا سلبية، وينتظر 35,555 شخصا آخرين نتائجهم.

وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ظهور ثلاث حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من بين أفراد الجنود والمدنيين العاملين فى الجيش، مما رفع إجمالى عدد الحالات المؤكدة فى الجيش إلى 31 حتى صباح اليوم الثلاثاء، وقالت الوزارة إن من بين الـ 17 حالة في الجيش هناك 11 في القوات الجوية بالاضافة إلى اثنين في قوات المارينز وواحد في القوات البحرية، و أبلغت كوريا الجنوبية عن 4,812 مريض فيروس، مع ما يقرب من 75% من الحالات التي تحدث في دايجو.

اكوادور

أعلنت وزارة الصحة فى الإكوادور ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى سبع حالات، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة، وقالت الوزارة إن الحالة الجديدة كانت على صلة بحالة الإصابة الأولى التي تم تسجيلها في البلاد، مشيرة إلى أنه تم وضع 177 شخصا تحت الملاحظة بسبب صلتهم بحالة الإصابة الأولى.

روسيا

وفى روسيا ذكرت هيئة حكومية روسية، أنه تم التأكد من وجود 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن فى البلاد، جميع المصابين به وصلوا من الخارج، ومنهم أجانب، وقالت هيئة الرقابة الحكومية،إن المصابين هم مواطنان صينيان خرجا من المستشفى بعد تعافيهما في منتصف فبراير الماضي. و3 مصابين روس تم إجلاؤهم من سفينة Diamond Pricess، وتم وضعهم في الحجر الصحي في مدينة قازان. وهناك حالة أخرى اكتشفت يوم الاثنين الماضي لمواطن روسي عاد من إيطاليا.

ألمانيا

وفى أالمانيا ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 188 حالة

الشرق الأوسط

أعلن الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال بيان بشأن مرض كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط أنه تأكدت 1682 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في 14 بلدًا بإقليم شرق المتوسط، حتى نهاية أمس الأثنين بما يشمل 66 حالة وفاة مُبلَّغ عنها في إيران.

إيران

وفى إيران أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن 1501 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، منها 66 حالة وفاة، في إيران، ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تم تخريج 291 شخصًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، كما تم الإبلاغ عن حالات إصابة سبق لها السفر إلى إيران في كل من أفغانستان وكندا ولبنان وباكستان والكويت والبحرين والعراق وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت المنظمة على متن نفس الطائرة التي نقلت الفريق التقني، تم شحن إمدادات طبية ومعدات وقاية لدعم ما يزيد عن 15,000 عامل في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مجموعات أدوات مختبرية تكفي لاختبار حوالي 100,000 شخص وتشخيصهم.

وفى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.



السعودية

مصر

وفى مصر أعلنت المطارات المصرية، رفع درجة الاستعداد للحد الأقصى، واتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان لها، إنها تنسق مع وزارة الصحة والسكان للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس من خلال إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها الفيروس حيث تتواجد مكاتب الحجر الصحي، التابعة لوزارة الصحة، في جميع المطارات المصرية، وهي مزودة بكافة الاستعدادات والمستلزمات الطبية الخاصة بالفحص الطبي.

ومن جانبه تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى يقوم بها قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك فى إطار متابعة الإجراءات التى تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19).



وزير الصحة فى الصين 1

حيث أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومشيخة الأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديرى مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على اجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا .

فيما أعلن أكد أحمد خليل، الأمين العام للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، إنه إذا قررت الدولة إلغاء التجمعات في إطار مواجهة فيروس كورونا، فإن الطرق الصوفية ستلغى فعالياتها الخاصة بتنظيم الموالد وعلى مولد السيدة زينب احتراما لقرارات الدولة، أما إذا لم يتن اتخاذ قرار بإلغاء التجمعات، فمولد السيدة زينب قائم كما هو ولن يتم إلغاءه.



وزير الصحة فى الصين

الإمارات

ومن جانبها أصدرت دولة الأمارات اليوم قرارات إما بإلغاء أو تأجيل حفلات موسيقية وأحداث مهمة فى الإمارات مع تفشى فيروس كورونا فى منطقة الخليج.

السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران".

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الصين

وزير الشئون الإسلامية بالسعودية يخصص خطبة الجمعة عن كورونا

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع فى جميع مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق الحادى عشر من شهر رجب الجارى للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية والتى منها فايروس كورونا، وتوعية الناس بالإلتزام بما يصدر من جهات الاختصاص فى المملكة من تعليمات فى هذا الشأن



سائحين

قطاع السياحة العالمى يتكبد 12 مليار دولار خسائر بسبب كورونا

ومن جانبه رصدت منظمة السياحة العالمية عددًا من الأرقام المهمة حول خسائر قطاع السياحة والطيران العالمي حتى الآن والتوقعات بما ستصل له خلال الفترة المقبلة:

1 - خسائر قطاع السياحة العالمي بلغت منذ بدء ظهور الفيروس حتى الآن 12 مليار دولار أمريكي.

2 – التوقعات تشير إلى أن خسائر القطاع ستبلغ 80 مليار دولار.

3 - أكثر الوجهات السياحية المتضررة في منطقة آسيا والباسيفيك والتي تقدر خسائرها بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي حتى الآن فقط.

4 - خسائر قطاع الطيران والتي قدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بحوالي 5 مليارات يورو (5,5 مليار دولار أمريكي).

5 - السوق الصيني على رأس الأسواق التي تعاني بشدة من أزمة كورونا، بعد أن أصبحت مغلقة تمام في وجه الحركة السياحية الوافدة أو المصدرة.

6 - يٌصدر السوق الصيني للعالم سنوياً حوالي 180 مليون سائح، وكان المفروض أن يصل هذا العدد العام الحالي 200 مليون سائح.

7 - يقوم الصينيون بعمل حوالي 150 رحلة سياحية في العام ينفقون خلالها 277 مليار دولار.

8 - خلال الفترة الماضية فقط تم حرمان الوجهات السياحية من 25 مليون رحلة كان يقوم بها الصينيون، ومن حوالي 30 مليار دولار من الإنفاق .

وفى القطاع الرياضي ذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية فى النادى الملكى، استقبل لاعبي فريق ووهان الصينى وطاقمه الفني، الذى تابع قمة الكلاسيكو التى احتضنها معقل الميرنجى.

ويجري فريق ووهان الصيني معسكراً تدريبياً في إسبانيا منذ شهر يناير الماضي، وأصبح غير قادر فى الوقت الحالى على العودة إلى مدينته التى تعد بؤرة فيروس كورونا المستجد بسبب الحجر المفروض عليها لاحتواء العدوى،

وفى ذات السياق كشفت تقارير صحفية تونسية عن أن فيروس كورونا القاتل بات يهدد موقعة الترجى ونظيره الزمالك المقرر إقامتها التاسعة مساء الجمعة القادم على الملعب رادس ، بعدما أعلنت وزارة الصحة التونسية اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من المواجهة الحاسمة في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفى قطاع التكنولوجيا " كورونا يهدد جوجل وتويتر وفيسبوك

حيث طلبت جوجل من موظفيها بالمقر الرئيسى فى دبلن بأيرلندا، والبالغ عددهم 8000 شخص، العمل من المنزل ليوم واحد ، بعد أن اشتكى أحد موظفيها عن أعراض تشبه الأنفلونزا، كما حذرت شركات التكنولوجيا الأخرى مثل تويتر و Coinbase حذوها، وأكدت جوجل أن الإجراء الذى استمر لمدة يوم كان احترازيًا، ووفقًا لنصيحة الخبراء الطبيين.

وقامت جوجل بتشديد سياساتها بعد أن ثبت إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا فى زيورخ الأسبوع الماضى، كما قيدت سفر موظفيها مع تزايد المخاوف بشأن تفشى المرض.

ويتم الآن اعتماد سياسات العمل الاحترازى من المنزل بين شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل تويتر و Coinbase، إذ يوصى تويتر الآن بأن يعمل جميع الموظفين فى جميع أنحاء العالم، أى ما يقرب من 5000 موظف من المنزل، كما وصت الشركة بالحذر فى أحد التدوينات بعد أن أوقفت جميع رحلات السفر غير الهامة للموظفين، بالإضافة إلى رفض المدير التنفيذى جاك دورسى حضور مؤتمر SXSW فى أوستن فى وقت لاحق من هذا الشهر.



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وقال تويتر: "نحن نشجع بقوة جميع الموظفين فى جميع أنحاء العالم على العمل من المنزل إذا كانوا قادرين، وهدفنا هو تقليل احتمال انتشار فيروس كورونا COVID-19 بالنسبة لنا - والعالم من حولنا" .

وتسب فيروس كورونا في تعطل شركات التكنولوجيا، حيث تعيد الشركات متعددة الجنسيات النظر فى مؤتمراتها وسفرها وتنقلات موظفيها اليومية.