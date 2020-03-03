شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة عن الصينيين: تعلمت كيف لشعب أن يضعف أقوى الفيروسات بسلاح الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عبر حسابها على تويتر قائلة: "تعلمت كيف لشعب أن يضعف أقوي الفيروسات المرضية بسلاح الالتزام، وكيف لشعب أن يحول أضعف الفيروسات الالكترونية لوباء مدمر بسلاح اللاوعى".

وخضعت زايد، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها إلى مطار بكين أمس.

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وكانت الوزيرة أعلنت أمس الأول، توجهها إلى جمهورية الصين الشعبية، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وكان في استقبال وزيرة الصحة، نائب رئيس البرلمان الصيني ورئيس الصليب الأحمر بمقر البرلمان الصيني، الذي وجّه رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الزيارة ومساندة الشعب الصيني واللافتة الإنسانية لمصر من خلال إضاءة المعابد المصرية بالعلم الصيني.