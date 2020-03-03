شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. إحباط محاولة تهريب قطع أثرية فرعونية بجمارك الدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها الحكومة تعلن عن 5 حالات لأجانب مشتبه في إصابتها بكورونا والنتائج سلبية، بالإضافة إلى نجاح جمارك الدخيلة في إحباط تهريب قطع أثرية فرعونية، وإعلان وزارة النقل افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل 25 أبريل.

وإلى أهم الأخبار

الحكومة:5 حالات أجانب مشتبه فى إصابتهم بكورونا بحميات إمبابة..والنتائج سلبية

في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقريراً من وزارة الصحة والسكان، يُفيد بدخول 5 حالات لأجانب مشتبه في إصابتهم بالفيروس، مستشفى حميات امبابة، وعقب إجراء التحاليل المعملية لهم جاءت جميع النتائج سلبية.

وزير النقل: افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل 25 إبريل

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه يجرى إجراء اختبارات وتجارب التشغيل لعدد 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، تمتد بطول 7 كم من النزهة حتى محطة عدلى منصور، من أجل افتتاحها وتشغيلها للجمهور قبل 25 إبريل المقبل، حيث طالب وزير النقل خلال جولته لمتابعة استعدادات تجهيز المحطات الجديدة أنه إجراء الاختبارات على أنظمة التذاكر بها، مطالبا بتشغيل القطارات تجريبيا بدون ركاب بطول المحطات الـ 6 مع نهاية الشهر الجارى.

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اتحاد الطلاب: صفحة إلكترونية لتصويت على جدول الامتحانات الثانوية النهائي

قال طارق حسنى أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، إنه بعد تلقى مقترحات كثيرة على جدول امتحانات الثانوية العامة الذى تم إعلانه من قبل الوزارة الأسبوع الماضى، تم تدشين صفحة إلكترونية لأول مرة تتيج للطلاب التصويت والمشاركة على المقترح المقدم من قبل الطلاب، موضحا أن هذه الخاصية تتيح لجميع الطلاب التصويت على ما هو مناسب لهم من مقترح.

صور.. جمارك الدخيلة تحبط محاولة تهريب قطع أثرية فرعونية

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، برئاسة مصطفي الغرباوي مدير عام جمرك الصادر من ضبط محاولة تهريب كمية من القطع الأثرية بالمخالفه لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، المعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركي رقم ٢٨٩٩ في ٢٠٢٠/٢/١٦ بإسم شركة ج . ك والصنف وفقا للمستندات منتجات خان الخليلى صناعة يدوية بعدد 16 طردا مصدرة اإى إنجلترا، وبالمعاينة الفعلية تبين للجنة الجمركية المكونة من نشأت عثمان مأمور الحركه وحسام نبيل مأمور التعريفة وعصام لبيب مدير الحركة وعزت عبد الرحيم مدير إدارة الحركة، وجود تماثيل من الجرانيت وأواني نحاسية بها رسومات إسلامية وجعارين وتمائم قديمة اشتبهت اللجنة فى أثريتها.

الأرصاد: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى فى القاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة.

تعرف على برنامج بعثة الأهلى قبل مواجهة صن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فى الثالثة عصرا على ملعب الجامعة للتكنولوجيا فى مدينة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل.