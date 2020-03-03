شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: لم نسجل حالة كورونا قادمة من مصر ولا نية لإجلاء رعايانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بثينة المضف وكيل وزارة الصحة الكويتية، أن الوزارة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من مصر حتى هذه اللحظة ولا نية لوقف الرحلات الجوية أو إجلاء الرعايا الكويتيين منها، مشيرة إلى أن الوزارة تراقب الوضع بشكل عام في العالم وتحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي ستعلنها في حينها".

وقالت وكيل وزارة الصحة الكويتية في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تقوم بإجراءات احترازية للقادمين من جميع الدول وليس من مصر فقط، لافتة الى أنها ستطبق هذه الاجراءات على سوريا والهند والفلبين .

كانت وزارة الصحة الكويتية، قالت إنه لا توجد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أنه تم وصول نحو 3.6 مليون كمامة طبية، بعد استيرادها بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ لمواجهة النقص الذى تعانى منه الأسواق المحلية، وتوفيرها للمواطنين والمقيمين، وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى، الاثنين، أنه تم تكليف الشركة الكويتية للتموين، بتوفير تلك الكمامات المطابقة للمعايير الطبية، وتوزيعها عبر مراكز نقاط التموين فى الكويت قريبا.

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وأشارت، إلى أنه تم استيراد تلك الكميات، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الصحة والدفاع الكويتيتين؛ حيث تحملت (الدفاع) مسؤولية نقل تلك الكميات عبر طائراتها الجوية، مما سهل وصولها إلى البلاد، بينما تولت (الصحة) فحص تلك الكمامات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الطبية العالمية، والإشراف على سلامة تخزينها وتوزيعها، فضلا عن إرشاد المواطنين بكيفية الاستخدام الصحيح، عبر النشرات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس اكتشاف 10 حالات إصابة جدية بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 56 حالة.