شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل 25 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه يجرى إجراء اختبارات وتجارب التشغيل لعدد 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، تمتد بطول 7 كم من النزهة حتى محطة عدلى منصور، من أجل افتتاحها وتشغيلها للجمهور قبل 25 إبريل المقبل، حيث طالب وزير النقل خلال جولته لمتابعة استعدادات تجهيز المحطات الجديدة أنه إجراء الاختبارات على أنظمة التذاكر بها، مطالبا بتشغيل القطارات تجريبيا بدون ركاب بطول المحطات الـ 6 مع نهاية الشهر الجارى.

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وأوضح وزير النقل أنه سيتم افتتاحها خلال 25 إبريل المقبل بالتزامن وصول الحفار العملاق الذى يقوم بأعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث محطة مترو الزمالك، بجانب وضع حجر أساس القطار المكهرب السلام- العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان.

ولفت وزير النقل، إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما، مقابل مصاريف محددة ستحصل عليها، وأن المفاوضات معها فى المراحل النهائية من أجل توقيع التعاقد معها.