شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى تم افتتاحها خلال العامين الدراسيين 2018-2019، و2019-2020.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه المدارس، وتكاملها مع الجامعات التكنولوجية، التى تنفذها وزارة التعليم العالى حاليًا؛ بهدف إعداد خريج قادر على الحصول على فرصة عمل، ويناسب فرص العمل المطروحة حاليًا.

كما عبر الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته بإنشاء هذه المدارس، متمنيًا أن يكون هناك مدرسة تكنولوجية على الأقل بكل محافظة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم التيسيرات اللازمة لذلك، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل التوسع فى إنشاء هذه المدارس.

وأشار وزير التربية والتعليم، فى التقرير الذى استعرضه رئيس الوزراء، إلى أنه بعد عامين من إطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قامت الوزارة بافتتاح 8 مدارس خلال العام الدراسى 2019/2020، إلى جانب 3 مدارس أخرى كان قد تم افتتاحها خلال العام الدراسى 2018/2019.

وفى هذا الصدد، أوضح وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى مدارس نموذجية للتعليم الفنى، تعمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق؛ المحلى والدولى، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر.

وأشار وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل على التنوع والتوسع فى التخصصات المُطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، منوهًا إلى أن الوزارة ستقوم بعقد العديد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية الأخرى؛ لإدراج المزيد من التخصصات التى يحتاجها سوق العمل؛ المصرى والدولى، وافتتاح عدد أكبر من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات خلال الأعوام الدراسية المقبلة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال إعداد خريجين ذوى مستوى عال من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

كما أكد أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب، الذين تم قبولهم ومن بينها حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعى، وأولوية تعيين للمتميزين بها، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.

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وفى الوقت نفسه، أوضح أن المناهج الدراسية فى هذه المدارس تتضمن ثلاثة مكونات أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى داخل المصانع والشركات، مؤكدًا أنه يتم مراعاة تطبيق الجودة بتلك المدارس، مع اعتماد نظام التقييم القائم على الجدارات، وذلك عن طريق التحقق من مدى اكتساب الطالب للجدارات بشكل متكامل ومتداخل ليكون جديرًا بممارسة مهام معينة عن طريق تقويم الأداء العام للطالب؛ وذلك للوصول بمستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى معايير الجودة العالمية.

من ناحيتها، أكدت حبيبة عز، مستشارة الوزير للتعليم الفنى ومدير مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن الوزارة تعطى فرصًا متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أنه فيما يتعلق بالالتحاق بهذه المدارس للعام الدراسى المقبل، فسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب على البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال شهرى يونيه ويوليو.

وأوضحت أنه يجب على المتقدمين للالتحاق بهذه المدارس، ضرورة الالتزام بالأوراق التى سيُقرها الإعلان مثل: الملف الخاص الذى يضم صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية العامة)، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وصورة بطاقة ولى الأمر، وتسليمه بمقر المدرسة المراد التقديم إليها فى الفترة التى سيتم تحديدها بالإعلان.

وأشارت مستشارة الوزير ومديرة مشروع المدارس إلى أنه يجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات التى ستضعها الوزارة فى اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، إلى جانب اجتياز المقابلات الشخصية التى ستعقد بمقر كل مدرسة.

وأضافت أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تم افتتاحها خلال العامين الدراسيين الحالى والسابق بمختلف المحافظات؛ فخلال العام 2018-2019 تم افتتاح ثلاث مدارس وهي: مدرسة (العربى للتكنولوجيا التطبيقية) بمحافظة المنوفية، بالشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربى، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وتتخصص هذه المدرسة فى مجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكى، ومدرسة (التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات) المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة، بالشراكة مع شركتى "الماكو" و"إيجيترافو"، ومدرسة (الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية) المتخصصة بمجالات التشطيبات المعمارية، وتبريد وتكييف الهواء، والكهرباء، والشبكات الصحية، ونجارة العمارة، بمحافظة القاهرة، بالشراكة مع مجموعة شركات (طلعت مصطفى) وأكاديمية ناس.

وفيما يتعلق بالعام الدراسى الحالى 2019/2020، أوضحت مستشارة الوزير أن الوزارة قامت بافتتاح 8 مدارس أخرى؛ ففى محافظة القاهرة افتتحت الوزارة مدرسة "أى تك" للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتبع نظام مدارس p- tech العالمية، وذلك بالشراكة مع شركة "BM " ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية، ومدرسة (أحمد تعلب الفندقية) للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، التى تتخصص بمجال إدارة وتشغيل المطاعم، ومدرسة (إلكترو مصر) للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالشراكة مع شركة "شنايدر" والمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية، وكذلك مدرستى الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية، والسباكة والمعالجات الحرارية، واللحام وتشكيل المعادن، والبتروكيماويات، والتركيبات الكهربائية، والمعدات الكهربائية، والإلكترونيات، والحاسبات، وتبريد وتكييف الهواء، ونجارة الأثاث، وميكانيكا السيارات.

كما تشمل هذه المدارس التكنولوجية مدرسة (الإنتاج الحربي) للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، التى تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء، والإلكترونيات، بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى، أما فى محافظة الشرقية، فقد افتتحت الوزارة مدرسة (الصالحية) للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالى تكنولوجيا الزراعة والرى، وتكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى، بالشراكة مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( مشروع تطوير القوى العاملة).

كما تضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدرسة (السويدى للتكنولوجيا التطبيقية) المتخصصة فى مجالى الكهرباء والميكانيكا، بالشراكة مع مؤسسة آل السويدى للتنمية، إلى جانب مدرسة (إيجيبت جولد) للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا صناعة الحُلى والمجوهرات، بالشراكة مع شركة "إيجيبت جولد" بمحافظة القليوبية.