شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطلاب: صفحة إلكترونية لتصويت على جدول الامتحانات الثانوية النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق حسنى أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، إنه بعد تلقى مقترحات كثيرة على جدول امتحانات الثانوية العامة الذى تم إعلانه من قبل الوزارة الأسبوع الماضى، تم تدشين صفحة إلكترونية لأول مرة تتيج للطلاب التصويت والمشاركة على المقترح المقدم من قبل الطلاب، موضحا أن هذه الخاصية تتيح لجميع الطلاب التصويت على ما هو مناسب لهم من مقترح.

وقال أمين اتحاد طلاب مدارس مصر: فى السابق كان يتم تجميع مقترحات الطلاب ويقوم المكتب التنفيذى بعمل مقترح وعرضه على وزارة التربية والتعليم، أما الآن يتيح اتحاد الطلاب التصويت على المقترح النهائى للطلاب قبل عرضه على الوزارة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات 3 إجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات،

ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.

ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.