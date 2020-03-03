شكرا لقرائتكم خبر عن هروب أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى اليمن من مستشفى بحضرموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فر شاب يمني تأكدت إصابته بفيروس كورونا القاتل، هربا من مستشفى ابن سينا فى حضر موت، بعد تجهيز غرفة حجر صحى له عقب عودته من الخارج، وتم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى المكلا، وذلك بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج، حيث تأكدت إصابته بالفيروس الجديد، كما تواردت أنباء عن ظهور إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية، وهو ما نفته مصادر حكومية.

كانت قد أكدت الحكومة اليمنية أن مكاتب وزارة الصحة في أنحاء البلاد، تقوم بالإعلان رسميا في حال وجود أي إصابة بفيروس كورونا.

على جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة أمس، ما يرفع العدد الإجمالى فى شتى أنحاء البلاد إلى 2946 وفاة و80302 إصابة حتى نهاية أمس.

Advertisements

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع الوفيات المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت كذلك 114 حالة إصابة جديدة فيما تم تسجيل 11 حالة فقط في باقي أنحاء الصين.

وأضافت اللجنة أن 2742 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بـ304 حالات لتصل إلى 6806 حالات، فيما بلغ إجمالي من تعافوا وخرجوا من المستشفيات حتى نهاية أمس 47260 شخصا.

وبحلول نهاية أمس، تم الإبلاغ عن 100 حالة مؤكدة، منها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و41 حالة في تايوان بما في ذلك وفاة واحدة، فيما غادر المستشفيات بعد تعافيهم 36 مريضا في هونج كونج و8 في ماكاو و12 في تايوان.