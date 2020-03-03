شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء معرض الدوحة للدفاع البحرى "ديمدكس 2020" بسبب انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولى للدفاع البحرى "ديمدكس 2020"، والذى كان مقررا هذا الشهر، أنه قد تم إلغاء المعرض والمؤتمر، وذلك فى ضوء تزايد اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا فى الدوحة.

وجاء فى بيان نشره الموقع الإلكترونى للمعرض، أن القرار صدر بعد "إجراء مشاورات مكثفة مع مسؤولين من وزارة الصحة الحكومة القطرية".

كانت مؤسسة ماعت، قد أعدت تقريرا بالفيديو عن تخلى نظام تميم بن حمد عن المواطنين القطريين، في إيران، بعد تفشى فيروس كورونا، بعد أن أصبحوا عالقين هناك، ولم تولى الدوحة أى اهتمام لهم، بل أن الطائرة القطرية وأخذ الركاب الإيرانيين دون أي اهتمام للركاب القطريين.

ورصد التقرير، شهادات من المواطنين القطريين، الذى عانوا من تركهم في إيران دون أي اهتمام من نظام تميم، بعد تركهم عالقين في إيران، رغم تواصلهم مع المسئولين القطريين، ولكن تم تهميش المواطنين القطريين.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها قطر ضد المواطن القطري، وانتهاك لحقوق الإنسان داخل قطر أو خارجها، حيث أصبح المواطن القطري آخر اهتمامات نظام الحمدين.

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كان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، قد ذكر أن المواطن القطرى عبدالله عبدالعزيز آل إسحاق، فضح تخلى أمير قطر تميم بن حمد والنظام القطرى عن الرعايا القطريين فى الخارج، حيث أكد وجود أكثر من 33 مواطنًا فى مدينة شيراز الإيرانية، عقب إصدار قرار بتوقف الرحلات مع إيران، موضحًا أن تميم أرسل طائرة لنقل الركاب الإيرانيين من المدينة الإيرانية، فيما تجاهل استغاثات مواطنيه العالقين هناك، فى محاولة لعودتهم مرة أخرى إلى بلادهم.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تميم بن حمد عرض شعبه للهلاك حتى يكسب ود قادته فى إيران، مفضلًا علاقاته السياسية مع حليفه على حماية المواطنين.