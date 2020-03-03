شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذر من صفحات تنتحل اسمه على فيس بوك وتنشر أخبار مغلوطة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، حيث قامت بنشر صورة منشور الخليج 365 على فيس بوك بعد تحريفه عن ظهور أول حالة كورونا في الجامعة البريطانية بالقاهرة.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية ”الخليج 365”.