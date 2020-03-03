شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يبحث مع سفير البوسنة والهرسك سبل تعزيز التعاون فى مجالات التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع صديق سباهيتش سفير دولة البوسنة والهرسك سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، وجرى خلال اللقاء الذى عقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين والتأكيد على اهتمام الوزارة بالتعاون مع دولة البوسنة والهرسك في تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة، وناقش الجانبان موضوعات التعاون المقترحة مع عدد من الشركات البوسنية في العديد من المجالات وخاصة فى مجال تصنيع الذخائر والأسلحة، كما تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وخلال اللقاء، استعرض "العصار" مستجدات التعاون بين عدد من الشركات البوسنية وشركات الإنتاج الحربي والتى أسفرت عن التعاون الناجح بين الطرفين، الأمر الذى يشجع إلى عقد مزيد من الشراكات مع الشركات البوسنية الأخرى فى مجالات التصنيع المشتركة .

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من جانبه، أعرب صديق سباهيتش سفير دولة البوسنة والهرسك عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية. وعرض "سباهيتش" إمكانية التعاون في مجالات تصنيع الذخائر والأسلحة المختلفة، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمنًا ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

كما أكد سفير دولة البوسنة والهرسك، أنه يسعى من خلال هذه الزيارة إلى زيادة مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي المصرية التي تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية في مختلف الدول الصناعية الكبرى إلى جانب إسهاماتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق علي تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية ومثيلتها من شركات الإنتاج الحربي وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بهم وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي على أرض الواقع، كما تم توجيه الدعوة للشركات البوسنية للمشاركة في معرض إيديكس 2020.