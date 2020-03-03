"الأمن العام": ضبط 219 قطعة سلاح ناري و235 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 219 قطعة سلاح ناري، و235 قضية مخدرات، وتشكيلين عصابيين، و26 من ممارسي البلطجة، و27938 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ 59247 حكم قضائي متنوع.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
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