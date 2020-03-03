لسرقة "قرطها الذهبي".. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اختطاف طفلة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات اختطاف طفلة من أمام مسكنها بالمطرية وضبط إحدى السيدات لارتكابها الواقعة، وتخصصها في استدراج الأطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال قيام ابنته 5 سنوات، مقيمة بذات العنوان) باللهو أمام العقار محل سكنهما، قامت سيدة مجهولة بالترجل من مركبة "توك توك" واستدراج ابنته واصطحابها داخل مركبة "التوك توك" وانصرفت .

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من خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى تواجد الطفلة المذكورة بدائرة قسم شرطة المرج، وأمكن العثور على الطفلة حيث تعرف عليها والدها وقرر بقيام المتهمة بالاستيلاء على قرطها الذهبي، وبمواصلة إجراءات البحث والتحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد المتهمة مرتكبة الواقعة وهى (ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية) وأمكن التوصل إلى مكان اختبائها بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في استدراج الأطفال صغار السن وسرقة المصوغات الذهبية التي يتحلون بها، واعترفت بارتكاب واقعة سرقة قرط ذهبي من (طفلة أخرى، 6 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المرج بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط عدد (2) قرط ذهبي المستولى عليهما لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم) وباستدعاء المُبلغ ووالد المجني عليها تعرفا على المضبوطات وقاما باتهامها بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.