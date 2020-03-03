ضبط المتهم بسرقة مجمع شركة الأهرام في الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على المتهم بسرقة مجمع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، في منطقة الدرب الأحمر.

تبلغ للمقدم أحمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من المدعو "أ. ر" جزار بمجمع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، باكتشافه سرقة میزان ساعة إيطالي 2 كفة، ومیزان حساس ناشيونال 2 كفة، وسماعات صب، وكمیة من اللحوم من داخل المجمع، محل عمله، ولم یتهم أو یشتبه فى أحد.

وبالانتقال وبإجراء المعاینة بمعرفة الرائدين عبد الرحمن عاشور، وعاطف عبد الغني، معاونا المباحث، تبین سلامة جمیع منافذ المجمع وعدم وجود آثار عنف أو بعثرة بمحتویاته.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية.

وبإجراء التحریات، تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى قیام شخصين یستقلان دراجة بخاریة "توك توك"، قام أحدهما بفتح باب المجمع، ونقل المسروقات منه بتتبع خط سیر الدراجة البخاریة أمكن التوصل إلى قائدها، وتبین أنه یدعى "س. ع" سائق، وأمكن ضبطه.

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وبمناقشته قرر باستقلال أحد الأشخاص الدراجة صحبته وصولاً للمجمع محل الواقعة وإیهامه بأنه یعمل به، وطلب منه انتظاره ثم حضر وبحوزته المسروقات، وقام بتوصیله لمسكنه الكائن بنطاق دائرة قسم شرطة السیدة زینب، ونفى علمه بواقعة السرقة.

وبتكثیف التحریات برئاسة العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، أمكن تحدید هویة المتهم مرتكب الواقعة، وتبین أنه یدعى "م. أ"، جزار، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالتحریات، أیدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه بتحريض من المبلغ، عقب تحصله منه على مفتاح المجمع عمله، وبمواجهة المبلغ بالتحریات وما جاء بأقوال المتهم الأول أیدها.

واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن المتهم الأول، وكذا مبلغ مالي 200 جنيه، وادعى سرقة المجمع لتغطية عجز فى عهدته بیع 16 كیلوجرام بوش لحوم المستولى علیها، وباستدعاء مدیر المجمع المدعو "ر. ن" تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تم تحریر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.