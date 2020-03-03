100 جنيه تسقط طالبين يقودان عصابة لتزوير الأموال في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، طالبين لحيازتهما عملات ورقية مزورة بقصد ترويجها والتربح منها في محافظة مطروح.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بمشاركة قطاع الأمن العام، أفادت بقيام طالبين بدائرة قسم مطروح؛ بتقليد العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 19 ورقة نقدية فئة 100 جنيه "مزورة" وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة ألوان - شريط تأميني "فضي اللون" - 4 عبوات حبر ألوان - 450 ورقة بيضاء "معدة للطباعة" - الأدوات المستخدمة.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المضبوطات؛ بقصد تقليد العملات النقدية باستخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.