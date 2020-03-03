قبل تهريبها داخل "مخبأ سري".. ضبط 1182 طربة حشيش و5 كيلو أفيون في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب شحنة تنوعت ما بين مخدر الحشيش والأفيون" داخل إحدى سيارات النقل بالسويس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اعتزام أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية تهريب كمية من المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل مخزن سري بإحدى سيارات النقل.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين، وعُثر بداخلها على (1182 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 150 كيلو جرام" – 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون "مخبأة داخل مخزن سرى بكابينة القيادة بالسيارة"، مبلغ مالي)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (10,000,000) جنيه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.