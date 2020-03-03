مباحث التموين تداهم صيدلية تبيع مخدرات بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة، القبض على أخصائي تحالیل طبیة، وبحوزته أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بمنطقة عين شمس.

تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمدیریة الشئون الصحیة بالقاھرة من ضبط "م.ج" أخصائي تحالیل طبیة والمسئول عن صیدلیة دائرة قسم عین شمس، ومقیم دائرة قسم شرطة المطریة، لقیامه بمزاولة مھنة صیدلي بدون تصریح، وحیازته عقاقیر طبیة غیر مسدد عنھا الرسوم الجمركیة وغیر مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولھا داخل البلاد.

فضلاً عن حیازته أقراص مخدرة بقصد ترویجھا على عملائه بدون روشتات طبیة لتحقیق أرباح غیر مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955م بشأن مزاولة مھنة بدون ترخیص، والقانون رقم 281 لسنة 1994م بشأن الغش والتدلیس ، وقرار وزیر التموین والتجــارة الداخلیة رقم 113لسنة 1994م بشأن السلع مجھولة المصدر.

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وعثر بداخل الصیدلیة على المضبوطات،" 420 قرص من عقار الترمادول المخدر، و1118 قرص من عقار أبتریل المخدر، و383 قرص من عقار أموتریل المخدر، و1420 قرص مخدر من عقاقیر باركینول، فالنیل، زاناكس، كالمبام، زلوم، مالیستون، میجرنیل، لیریكا، میجرنیل، لیرولین بریجدین، ایبكس المخدرة، وبإجمالي عدد 3323 قرص مخدر، 33 أمبول من عقاري (فالیام، میداسیتك) المخدر، 11 زجاجة نقط من عقاري (ریفوتریل، كلوزبام) المخدر، 500 قرص فیاجرا منشط جنسي، 57 كیس كامجرا جیل منشط جنسي، 89 قلم أنسـولین منتھي الصلاحية، 85 خرطوشة أنسولین منتھي الصلاحية، 6 آلاف جنيه، ھاتف محمول ماركة آي فون وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا.

بمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بمزاولته مھنة صیدلي بدون ترخیص وحیازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي والھاتف لتسھیل الإتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.