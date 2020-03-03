ضبط أجنبيين بحوزتهما 16 كيلو مخدر آيس في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمكافحة المخدرات، من ضبط قرابة 16,5 كيلو جرام لمخدر الآيس، بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عامل، طالب – يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بمحافظة الجيزة)، لقيامهما بجلب كميات كبيرة من مخدر الآيس بقصد ترويجها داخل البلاد، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي، وعثر بحوزتهما على (16,400كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو" – مبالغ مالية – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.