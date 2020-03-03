القبض سيدتين وعاطل كونوا تشكيل عصابي لسرقة سائقي التكاتك‏ بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض سيدتين، وعاطل كونوا تشكيل عصابي لسرقة سائقي التكاتك، بمنطقة المعادي.

تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، من "أ.م" سائق، مقیم بدائرة قسم شرطة حلوان، بأنه حال سیره بدراجة بخاریة " توك توك" قیادته، بشارع كورنیش النیل دائرة قسم شرطة حلوان، استوقفه أحد الأشخاص وبصحبته فتاتان أدلي بأوصافھم التقریبیة بدعوى توصیلھم إلى دائرة قسم شرطة دار السلام، وحال سیرھم بجوار سور شركة أسمنت طرة دائرة القسم، فوجئ بقیامه بتھدیده بسلاح أبیض سكین، والاستیلاء منه على الدراجة البخاریة قیادته كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحریات تحت إشراف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بمحل الواقعة، وتتبع خط سیر هروب المتھمین أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من : "ا. ح" عاطل، و"ف.م" ربة منزل، وشقيقتها "س. م"، ومقیمة عزبة الوالدة دائرة قسم شرطة حلوان.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھم تمكن الرواد عيد توفيق، وإسلام سعيد، وكريم عكاشة، ومحمد علي، ومحمد حسام فوزي، وأحمد بهجت، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطھم، وبحوزة الأول الدراجة البخاریة المستولى علیھا، وسلاح أبیض سكین المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أمام العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بالتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه، وباستدعاء المجني علیه تعرف على المتھمین والدارجة البخارية واتھمھم بسرقته بالإكراه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.