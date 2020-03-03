الشرطة تُنقذ طفلاً اُحتجز داخل مسكنه بمنطقة الحدائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية في إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل غرفته بمسكنه بدائرة قسم شرطة الحدائق.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز (طفل، 3 سنوات، داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة الحدائق، وغلق باب الشقة عليه من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول ويتعذر خروجه لصغر سنه.

انتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تم فتح باب الشقة، وإخراج الطفل سالماً .

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية ورجال الحماية المدنية لسرعة التعامل مع البلاغ.