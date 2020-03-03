تحت الإقامة الجبرية.. القوى العامة تطمئن على مصري مصاب بكورونا في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، متابعة حالة المصريين العاملين بالخارج أولا بأول، وذلك بعد انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو -إيطاليا، أشار فيه مجدي سيد حسنين الملحق العمالي، إلى أنه تواصل أمس، مع المواطن المصري "أ.س"، الذي أصيب بفيروس "كورونا"، وهو الآن تحت الإقامة الجبرية في منزله ومعزول تماما عن أسرته حتى إعادة الكشف الطبي عليه في ١٦ مارس الجاري.

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وأبلغ الملحق العمالي، المواطن المصري المصاب بحرص محمد سعفان وزير القوى العاملة، بالاطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل، وعودته إلى عمله في أقرب وقت، مشيرا إلى التواصل مع مسئولي الشركة التي يعمل بها للتأكد من ضمان كافة مستحقاته المالية خلال فترة علاجه، فضلا عن التواصل اليومي معه لتقديم أي طلبات قد يحتاجها.

وأشار الملحق، إلى أن أخر الإحصائيات الرسمية عن فيروس "كورونا" بإيطاليا من مختلف الجنسيات طبقا لما أعلنه وزير الدفاع المدني الإيطالي ايزيلو بوريلي حتي أمس، حيث بلغت الوفيات ٥٢ فردا، والإصابات ٢٠٣٦، وتم الكشف على ٢٣٣٤٥، ودخل منهم المستشفى ٩٠٨ حالات والحالات الحرجة وصلت إلي ١٦٦، منوها إلي أن إجمالي الحالات بمدينة ميلانو ١٠٧٧، وايميليا رومانو ٣٢٤، والبندقية ١٧٢ والباقي موزعين داخل إيطاليا.

وكان الدكتور وائل عبد القادر، رئيس الجمعية الثقافية "الإيطالية-المصرية"، أعلن إصابة مواطن مصري في مدينة ميلانو بإيطاليا بكورونا، ليصبح أول مصري يصاب بالفيروس المستجد، موضحا أن المواطن من محافظة الدقهلية في الأربعينيات من عمره، ويتلقى العلاج بمدينة ميلانو وحالته تستجيب للعلاج، ونسبة شفاؤه تقترب من 70%، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف حالته، السبت، وزاره أمس القنصل المصري أشرف موسى للاطمئنان عليه.