الهجرة تهنئ مصريًا تولى منصب نائب رئيس معهد نيويورك للتمويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور نبيل زكي على تعيينه في منصب نائب رئيس معهد نيويورك للتمويل في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية على مستوى أمريكا والعالم منذ إنشائه عام 1922.

وقالت مكرم، إنها تواصلت مع الدكتور نبيل زكي وأعربت عن سعادتها باختياره لهذا المنصب كمصري مقيم في الخارج، ما يعكس الثقة المتزايدة في الكوادر المصرية من قبل المؤسسات العالمية الكبرى على نحو يدعو للاعتزاز والفخر بأبناء الوطن حول العالم.

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وأضافت وزيرة الهجرة، بحسب بيان، أن الدكتور نبيل زكي أبدى استعداده بشكل كبير على تسخير كل ما يتمتع به من خبرات في شئون التمويل والمصارف من أجل خدمة وطنه الأم، حيث أكد اعتزازه الدائم بمصريته وانتمائه لمصر الذي لم ولن ينساها.

يذكر أن زكي تخرج من جماعة عين شمس عام 1976، ثم توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنهى دراساته في جامعة سيراكيوز بولاية نيويورك، وله خبره تمتد لأكثر من 44 عاما في القطاع المصرفي بالولايات المتحدة، حيث عمل في Chase Manhattan Bank وMerrill Lynch.

كما عمل زكي مستشارا ماليا واقتصاديا في عدة مصارف عالمية منها: Standard Chartered Bank في لندن وسنغافورة واليابان وهونج كونج، وعمل كذلك أستاذا لعلم التمويل والاقتصاد الدولي بجامعة نيويورك، ومحاضرا في العديد من البنوك العالمية وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا تولى منصب مستشار مالي لعدد من صناديق الاستثمار وصناديق التحوط Mutual & Hedge Funds خاصة في منطقة الخليج.