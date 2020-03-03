ندوة بفرع خريجي الأزهر بالفيوم حول "الوقاية من فيروس كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، الثلاثاء، ندوة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، بعنوان "فيروس كورونا وطرق الوقاية منه"، حاضر بها الدكتور أحمد رمضان صوفي أستاذ الفيروسات المساعد بكلية العلوم (بنين) القاهرة بجامعة الأزهر، نائب رئيس فرع المنظمة.

وأوضح صوفي، أن الإصابة بكورونا تؤدى إلى ظهور أعراض مشابهة للأنفلونزا، مثل العطاس، والسعال، وانسداد الجيوب الأنفية، وإفرازات مخاطية مع ارتفاع درجة الحرارة تصل لحوالي ٣٩ درجة خلال ٢٤ ساعة من بدء الأعراض، وإصابة حادة في الجهاز التنفسي السفلي، ويؤدي إلي الالتهاب الرئوي.

وقال :"إن الإسلام قد راعى أهمية الحفاظ على الصحة والنفس البشرية كأحد مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام لتحقيقها على الأرض، وذلك من خلال الحفاظ على الطهارة والنظافة، وتجنب العديد من السلوكيات الغذائية الخاطئة وتحريم أكل بعض اللحوم الضارة وغيرها ، فقد جاء الإسلام محدثاً ثورة في مجال النظافة والطهارة.

وعرضت الندوة، فيلما تعليميا عن كيفية مهاجمة الفيروس للخلايا وتضاعفه بداخلها، لزيادة الوعي العلمي والمعرفي، واستعراض طرق الوقاية عبر طرق عديدة أهمها :

ـ تجنب رذاذ المريض أثناء العطاس وعدم ملامسة الأسطح المحيطة به.

ـ عدم ملامسة العين والأنف والفم بالأيدي إلا بعد التأكد من غسلها بشكل سليم.

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ـ عدم استخدام الأغراض الشخصية للمريض، مثل الوسادات والألحفة والفوط، وغسل اليدين جيداً باستخدام الماء والصابون باستمرار، وخاصة بعد الكحة أو العطس أو ملامسة اي أسطح محيطه بحاله مؤكده أو مشتبه بها.

ـ تغطية الفم بمنديل ورقي عند العطاس أو السعال، ثم التخلَّص من المنديل في سلَّة المهملات.

ـ تجنب التواجد في اماكن مزدحمة غير جيدة التهوية.

ـ ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المزدحمة (وخاصة في موسم الحج).

ـ الحرص على تناول كمية كافية من السوائل وتناول طعام متوازن وصحي لدعم جهاز المناعة لمقاومة الأمراض بصفه عامة.

ـ الامتناع عن تقبيل الآخرين عند السلام عليهم.

وأوضحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان لها الثلاثاء، أن الندوة تأتي ضمن دورها في دعم الثقافة التوعوية، والخدمات التي تقدمها للطلاب والخريجين، ولنشر الوعى الصحي بين المواطنين .