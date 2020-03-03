وزير التنمية المحلية يعلن إجراءات جديدة لمجابهة "كورونا" بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة لمجابهة فيروس " كورونا" في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف شعراوى أنه وجه المحافظات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة فيما يخص الوقاية ومكافحة الفيروس وتعزيز قدرات المحافظات والتنسيق المستمر بشأن فتح غرف العمليات ورفع درجة الإستعداد يومياً.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التوجيهات التي أصدرها للمحافظات تتضمن قيامهم بالتنسيق المستمر مع مديرية الشئون الصحية والمتابعة الدورية لتداعيات الموقف والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة ، والمتابعة المستمرة لكافة التقارير اليومية الصادرة عن وزارة الصحة وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وطالب الوزير من المحافظات بوضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته في حالة الطوارئ، وتفعيل دور إدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول، وكذا تفعيل دورة مجموعات الرصد على مستوى المحافظة.

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كما وجه شعراوي المحافظات بتفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس ووضع خطة للمرور المحافظين على الأماكن الشعبية والأسواق المزدحمة وكذا المستشفيات واتخاذ أعلى درجات الوقاية بإستخدام الإمكانيات المتاحة، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتفعيل دور المدارس وكذا التنسيق مع الجامعات لنشر الوعي الثقافي بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة تفعيل دور رجال الدين والكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا والأعراض والإرشادات الواجب إتباعها لتلافي الإصابة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى للتوعية وإعداد منشورات لأسلوب الوقاية من المرض وتوزيعها فى الأماكن المزدحمة .

كما وجه اللواء محمود شعراوى المحافظات بضرورة المتابعة الدورية لتداعيات الموقف والمشاركة في غرفة عمليات وزارة الصحة ومجلس الوزراء المنعقدة بشأن فيروس الكورونا ومتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات التي تم تحديدها في كل محافظة فى حال الضرورة، والتوعية المستمرة للمواطنين بإستخدام الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع بالمحافظة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال شعراوى إن الوزارة أوصت بإتخاذ مجموعة من التوصيات منها ضرورة نشر الوعى الصحي بمرض الكورونا في المدارس والجامعات، وإعداد خطة مرور دورية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للمرور على الأماكن المزدحمة وأماكن التجمعات للتوعية والكشف العشوائى والتأكد من عدم وجود حالات إصابة، مع قيام وزارة الصحة بإعداد ملصقات توضح أسلوب نقل العدوى وإجراءات الوقاية منه وتوزيعها، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية التنسيق مع كافة المحافظات وقيام مديريات التربية والتعليم والثقافة بتوزيعه ونشره على كافة المدارس والجامعات والأماكن المزدحمة بنطاق المحافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه وجه المحافظين بالتعامل مع كافة وسائل الإعلام والإعلان بشفافية شديدة عن كافة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا وكذا المرور الدوري على المستشفى التي تم تحديدها بكل محافظة لتكون جاهزة في حالة الطوارئ لنقل أي إصابات بالفيروس إليها، مع التأكد من تجهيزها على أفضل مستوى تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.​