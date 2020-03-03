وزير النقل: فحص 629 سائحا على متن "سفينة" قادمة من اليونان لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، استقبال ميناء اسكندرية مؤخراً سفينة سياحية مالطية قادمة من اليونان، وعلى متنها 629 سائحاً من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 400 فرد.

وأوضح الوزير أن السفينة خضعت لكافة الإجراءات بإشراف مباشر من الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، يرافقه اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء والمختصين، وشدد الربان شاهين على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لاستقبال السفينة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" .

وأضاف الوزير، أنه تم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي، قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، وتم اختبارهم بجهاز قياس الحرارة عن بعد، والتأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي .

وأكد وزير النقل، أن السفينة ستقوم بـ 5 رحلات منتظمة في الفترة من 2 إلى 30 مارس الجاري، مشيرا إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات سيتم كل مرة بدقة وسرعة، بحيث يتم تفويج السائحين بيسر وأمان.

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وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها من جانب الوزارة لاخضاع الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية، إلى الخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء على مدار الساعة للإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19).

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