تدير مترو "باريس ولندن" .. وزير النقل: إسناد تشغيل الخط الثالث لشركة فرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، إسناد تشغيل محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة - عدلي منصور) إلى شركة "RATAP" الفرنسية.

وقال "الوزير" على هامش جولة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق وموقع القطار الكهربائي، إن القرار جاء للتخفيف على الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وزيادة موارد المترو.

وأكد وزير النقل، أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية لنسبة ٩٩٪، وسيتم إبرام عقد اتفاق لتشغيل المرحلة الثالثة للمترو لمدة ١٥ عاما، لافتا إلى أنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل، كما ستفتح معهد تدريب للعاملين بالمترو، وتستهدف الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته.

وأردف الوزير، أن الشركة ستوفر جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق، وستدر دخلا جديدا له، لافتا إلى أنها تدير مترو باريس ولندن والرياض والدوحة.​