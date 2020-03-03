أخبار مصر | نقيب المحامين يستأنف لقاءاته المفتوحة في 3 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يستأنف لقاءاته المفتوحة في 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف سامح عاشور نقيب المحامين، لقاءاته المفتوحة بالمحامين في محافظات مصر، لعرض آخر المستجدات النقابية، والرد على تساؤلات المحامين، بثلاث محافظات.

ويعقد "عاشور"، لقاء مفتوحا مع محامي دمياط غدا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمحكمة دمياط القديمة، فيما يعقد لقاء مفتوحا مع محامي الإسكندرية بعد غد الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمكتبة الإسكندرية، كما يعقد لقاء مفتوحا مع محامي البحيرة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمجمع دمنهور للمؤتمرات.

