أخبار مصر | بمكافأة 1000 جنيه.. بدء قبول طلبات التدريب الفندقي للإناث مجانا.. اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمكافأة 1000 جنيه.. بدء قبول طلبات التدريب الفندقي للإناث مجانا.. اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة القوى العاملة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتي 10 مارس الجاري، قبول طلبات راغبي التدريب الفندقي للإناث مجانا، وبمكافأة قدرها 1000 جنيه كبدل انتقال للمتدربة، للتدريب على الأعمال الفندقية "مطبخ، وسرفيس، وغرف".

وأشار الوزير إلى أن التدريب يتم بفندق "إنتركونتننتال سيتي ستارز" مدينة نصر، لمدة ثلاثة شهور، بمعدل 6 أيام أسبوعيا، مؤكدا أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الفتيات لسوق العمل، وتمكينهن في المجتمع في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة.

من جانبه، قال ناصر فضلي لمنصب المدير الإقليمي لإدارة لموارد البشرية لمجموعة فنادق "إنتركونتيننتال" في مصر وأفريقيا: إنه يشترط في المتدربة أن تكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، والجيزة، والقليوبية"، ومن حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، والسن من 18 إلى 30 سنة.

Advertisements

وأوضح: أن الطلبات تقدم مرفقا بها السيرة الذاتية، ولا تزيد عن صفحة واحدة، وصورة البطاقة، والمؤهل، وذلك بمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إلى أن وزارة القوى العاملة كانت قد أطلقت وحدة بالديوان العام لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاسة الوزير، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة، والخبراء، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل.

كما شملت الوحدة ممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة. وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة.

