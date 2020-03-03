أخبار مصر | محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة الواحات البحرية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإلحاق السيد رضا أحمد قويطة، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، للعمل بديوان عام محافظة الجيزة، بوظيفه تناسب درجته الوظيفية، وتكليف السيد صبري عبد الله شاكر للقيام بأعمال رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

جاء قرار محافظ الجيزة لتدني مجهودات مركز الواحات البحرية، في شن الحملات التي من شأنها إسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها من قبل المخالفين والاكتفاء بإسترداد مساحات طفيفة، والقيام بإزالات صوريه لا تتناسب مع حجم المخالفات الموجودة بالمركز.

كما جاء في قرار الإقالة عدم تحقيق مركز الواحات البحرية حتى الأن لنتائج مرتفعة في إبرام العقود لتقنين أراضي أملاك الدولة للراغبين في توفيق أوضاعهم، ما أسفر عن عدم تحصيل مستحقات الدولة بالشكل المرضي.

كان محافظ الجيزة قد وجه العديد من الإنذارات لعددًا من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الذين لم يتمكنون من تحقيق نسب مرتفعة في إجراء المصالحات في مخالفات البناء، أو تقنين أراضي أملاك الدولة وإسترداد مستحقات الدولة.