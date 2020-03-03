أخبار مصر | وزيري الرياضة والتجارة يلتقيان أصحاب شركات القطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيري الرياضة والتجارة يلتقيان أصحاب شركات القطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة من الشباب أصحاب شركات القطاع الخاص والتي تأمل في فتح فروع جديدة لها يديرها الشباب بأنفسهم من خلال منحهم قروض من الجهاز للبدء في تنفيذ المشروعات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي: أن وزارة الشباب تعد شريكا أساسيا مع الشباب في مختلف المجالات لتنفيذ رؤيتهم الطموحة والمبنية على تقديم كافة أوجه المساعدة لخروج مشروعاتهم وأعمالهم للنور.

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ووجه صبحي خلال اللقاء بفتح منافذ للشباب أصحاب شركات القطاع الخاص بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالمحافظات ليكونوا قادرين على عرض وتقديم خدماتهم المختلفة من خلال وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك ضمن الدور الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة في العديد من المجالات والأنشطة الشبابية، ومن خلال الدور الهام الذي تقوم به أيضًا في توفير احتياجات الشباب.

تضمن الملتقى شركات خاصة بتجهيزات المكاتب والمحلات التجارية، وشركات مستحضرات طبية، شركات منتجات غذائية، مطاعم، ومشروبات.

