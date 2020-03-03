أخبار مصر | شاهد روائع متحف الغردقة بعد افتتاحه (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد روائع متحف الغردقة بعد افتتاحه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت وزارة السياحة والآثار على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجيًا جديدًا لمتحف الغردقة والذي افتتحه رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار بحضور سفراء العالم يوم السبت الماضي 29 فبراير.

ومتحف الغردقة هو أول متحف تنشئه الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعرض الفيديو لفكرة متحف الغردقة والذي يقوم فيه العرض على ثلاث قيم وهي "الجمال والرفاهية والترفيه"، عبر العصور المصرية منذ فجر التاريح في العصور القديمة، وحتى العصور الحديثة، والتي تتفق مع مدينة ساحلية كالغردقة الأساس فيها للسياحة الشاطئية.

والحضارة المصرية مداها الزمني كبير للغاية، وتوافر عبر عصورها بشكل كبير قطع أثرية مناسبة لقصة المتحف، وكل فاترينة لها قصة، فالجمال هو أعلى صفة في الحضارة سواء كان ملموسًا أو غير ملموس وهذه هي فلسفة إنشاء المتحف، والتي سعينا لإظهارها عبر سيناريو العرض والقطع الأثرية التي يتضمنها".

Advertisements

وأول ما يستقبل الزائرين في المتحف، هو لوحة الملك تحتمس الثالث، وهي ملونة ويظهر فيها وهو يقدم لسيدة، والفكرة هنا أن الرجل المصري كان يعشق الجمال الذي كان موجودًا من حوله، ويظهر تحتمس الثالث وهو يقدم ميريت آمون وهي سيدة في كامل زينتها وتمثالها تحفة فنية رائعة.

وفلسفة عرض الجمال هنا بإبراز اهتمام المصري القديم بالعطور مثلًا والزهور كزهرة اللوتس، وعرض قطع أثرية تؤكد ذلك خاصة اللوحات وكذلك النقوش الموجودة على جدران المقابر، فلوحات موائد قرابين عليها أشخاص يمسكون بزهرة اللوتس ويستنشقونها، وهو ما يعني أنه كان يحب الروائح الطيبة، وحرص أن يكون المكان دائمًا رائحته طيبة، وهو من جماليات المكان".

والمتحف يأخذ الزائر بعد ذلك لجمال العين، وكان الكحل يظهر جمالها، فحرصوا عليه، فالرجل كان حريص علي التزين وتحديد العين بالكحل، وكذلك المرأة بالطبع"، "فزينة العين كانت مهمة فهي ذات دلالة معبرة، وحتى الآن نجد المصريين حريصين علي وضع الكحل"، وأيضًا عرف المصري القديم الموسيقى، ولدينا في المتحف بعض الأدوات الموسيقية ولوحة لسيدات يحضرن حفلة، كما أن المصري القديم قدم المعبود "بس" وهو معبود الجمال والمرح".