أخبار مصر | وزير النقل يتحدث عن "تذاكر المترو" بعد الإدارة الفرنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتحدث عن "تذاكر المترو" بعد الإدارة الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو ستقوم شركة فرنسية بإدارته وتشغيله بدلا من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وأضاف الوزير، خلال جولته اليوم الثلاثاء في محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث والمقرر تشغيلها في 25 أبريل القادم، أن الشركة الفرنسية ستقوم بتشغيل الخط لمدة 15 عاما.

وأوضح، أن التذاكر والإعلانات ستكون من اختصاص وزارة النقل أما التشغيل فسيكون من اختصاص الشركة الفرنسية.

جدير بالذكر أن الشركة الفرنسية تدعى RATP وهي المشغل بحسب الوزير لمترو فرنسا ومترو لندن، والسعودية والدوحة.