مصر | ضبط عنصر إجرامي بحوزته بندقية آلية وأقراص مخدرة بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي بحوزته بندقية آلية وأقراص مخدرة بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مديرية أمن القليوبية، في القبض على سائق لإتجاره في المواد المخدرة.

وتمكن رجال مباحث شبين القناطر، من ضبط أحد الأشخاص سائق، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز، لقيامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، وضبط بحوزته بندقية آليه بخزينتها 4 طلقات من ذات العيار، 200 قرص مخدر، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانوني، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها